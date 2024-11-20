Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ряд улиц и СНТ Первомайского района Ростова остались без света

Причина — технологическое нарушение в сети 10 кВ.

В 14:07 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей. Об этом сообщили в администрации Первомайского района.

 — Без электричества временно остались ДНТ «РСМ-Товарищ», СНТ «Северная Ривьера», ДНТ «Дружба»- «Водоканал», ТСН СНТ «Париж», СТ «Жемчужина», ДНТ «Мичуринец», СНТ «Красный Аксай» улицы Садоводческая, Каскадная, Орская, Южный берег Ростовское море, улицы Металлургическая, Магистральная, 2-я Каскадная, х. Камышеваха, пос. Орджоникидзе, — говорится в сообщении.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.

ЖКХ