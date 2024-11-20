Ряд улиц и СНТ Первомайского района Ростова остались без света

В 14:07 произошло технологическое нарушение в сети 10 кВ, что привело к частичному отключению потребителей. Об этом сообщили в администрации Первомайского района.
— Без электричества временно остались ДНТ «РСМ-Товарищ», СНТ «Северная Ривьера», ДНТ «Дружба»- «Водоканал», ТСН СНТ «Париж», СТ «Жемчужина», ДНТ «Мичуринец», СНТ «Красный Аксай» улицы Садоводческая, Каскадная, Орская, Южный берег Ростовское море, улицы Металлургическая, Магистральная, 2-я Каскадная, х. Камышеваха, пос. Орджоникидзе, — говорится в сообщении.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения в течение трех часов.