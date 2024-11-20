Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны личности погибшей и пострадавшего в аварии на проспекте Октября в Уфе

22-летняя погибшая в ДТП в Уфе была студенткой-заочницей.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны личности погибшей и пострадавшего в ДТП на проспекте Октября в Уфе. О молодых людях рассказало издание UFA1.RU.

Напомним, трагедия случилась около полуночи, 18 ноября, напротив дома № 147 по проспекту Октября. Столкнулись Renault Logan и Lada Kalina. В отечественном авто были два человека 22 лет. Пассажирка скончалась до прибытия скорой помощи, водителя с травмами доставили в больницу.

Погибшей оказалась Евгения А., она работала «Башкирэнерго» и заочно училась в Башкирской Академии госслужбы. Родные вспоминают ее как светлого человека, который мечтал о большой дружной семье.

За рулем «Калины», как утверждают родственники, был молодой человек Евгении. В настоящее время парень идет на поправку. По данным журналистов, он работает в «БашРТС».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.