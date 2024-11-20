Стали известны личности погибшей и пострадавшего в аварии на проспекте Октября в Уфе

Стали известны личности погибшей и пострадавшего в ДТП на проспекте Октября в Уфе. О молодых людях рассказало издание UFA1.RU.
Напомним, трагедия случилась около полуночи, 18 ноября, напротив дома № 147 по проспекту Октября. Столкнулись Renault Logan и Lada Kalina. В отечественном авто были два человека 22 лет. Пассажирка скончалась до прибытия скорой помощи, водителя с травмами доставили в больницу.
Погибшей оказалась Евгения А., она работала «Башкирэнерго» и заочно училась в Башкирской Академии госслужбы. Родные вспоминают ее как светлого человека, который мечтал о большой дружной семье.
За рулем «Калины», как утверждают родственники, был молодой человек Евгении. В настоящее время парень идет на поправку. По данным журналистов, он работает в «БашРТС».
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