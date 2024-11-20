В Волгограде появятся два новых автобусных маршрута для отдаленных частей города

С учетом нововведений маршрут № 79 станет осуществлять 6 рейсов в день в дачные поселки «Нефтебазы». Общественный транспорт от конечной остановки «СХП “Заря” повернет с ул. 2-й Караванной на ул. Вилянскую и по ней двинется в сторону СНТ “Нефтяник”. А потом он вернется на свой обычный маршрут. На новом отрезке пути располагаются остановки “Оптовый рынок “Татьянка”, “Дачи Нефтяников”, СНТ “Нефтяник”, “База сжиженного газа”, “Нефтебаза” и “Дачи Нефтебазы”.