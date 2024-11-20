Всем знакомая звезда: в Москве простились со Светланой Светличной

По словам Панкратова-Черного, несмотря на большое количество печали в жизни актрисы — ранней смерти супруга Владимира Ивашова и их сына, разногласий в семье — она продолжала поражать окружающих своей жизнерадостностью. «Света всегда смеялась, а организаторы фестивалей и творческих встреч старались, чтобы она присутствовала. Она хотела, чтобы люди вокруг улыбались. Я спрашивал ее: “Света, а чего ты все время радуешься?” А она отвечала, что не любит грустных людей. Я чувствовал, что ей больно, но она никогда никому не жаловалась, не рассказывала о своих горестях, но страшно не любила одиночество. Всегда была душой компании», — добавил актер.