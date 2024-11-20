Всем знакомая звезда: в Москве простились со Светланой Светличной

Первый секс-символ советского кино, одним эпизодом утвердившая новый типаж женщины в социалистическом обществе — стильной, уверенной в себе и сражающей наповал. В ее фильмографии более 60 работ, но хрестоматийной фразы из «Бриллиантовой руки» оказалось достаточно, чтобы она стала частью культурного кода нации. 20 ноября в Москве простились со Светланой Светличной. Вместе с ее родными, коллегами и поклонниками аплодисментами в последний путь проводили актрису «Известия».
«Стоило ей появиться где-то, все сразу выпрямляли плечи».
Прощание с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной началось в 11:00 в Центральном Доме кинематографиста в Москве. Несмотря на непогоду, задолго до начала церемонии у входа толпились люди с цветами — поклонники.
— Актер — это такая профессия, стоит ему появиться на экране, и он становится близким всем. Поэтому ощущение, что у тебя из семьи ушел близкий человек. Светлана Светличная — действительно была светлой. И сейчас наступает время, когда мы говорим «светлая память». Стоило ей появиться где-то, все сразу выпрямляли плечи, выбирали ракурс повыгоднее, чтобы она заметила, — сказал заслуженный артист РСФСР Валерий Баринов.
Светлана Светличная умерла 15 ноября в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Последние годы актриса не появлялась на публике, поскольку не могла уже передвигаться самостоятельно и получала паллиативную помощь в одном из специализированных медучреждений.
— Так устроена жизнь, что все мы приходим и уходим из этого мира. Единственное, что меня тревожит, так это то, что Светлана Афанасьевна очень тяжело уходила. Болеть, быть без памяти, лежать, — это самое страшное, это то, чего мы все так боимся. Очень жаль Светлану Афанасьевну, 84 года для женщины невысокий возраст, но и за эти годы ей спасибо, — рассказал журналистам певец Прохор Шаляпин, который дружил с актрисой.
Пришедших проститься в фойе Дома кино встречал черно-белый портрет артистки, такой же установили на сцене Белого зала возле открытого гроба. Подойти и проститься с актрисой, послушать прощальные речи могли все желающие. За организацию церемонии отвечала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина. Она зачитала телеграммы от первых лиц — президента России Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой и мэра столицы Сергея Собянина. Гущина отметила, что не так часто подобное внимание получают артисты, которые последние годы жизни уже не могли сниматься в кино, поэтому эти слова соболезнования особенно ценны.
— Не стало Светланы Светличной — яркой, талантливой и разноплановой актрисы. Ее искренние и обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и зрительское признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами. Светлая память о Светлане Афанасьевне навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, почитателей и лично в моем сердце, — процитировала президента РФ Гущина.
В знак соболезнования венки прислали семья и друзья Светличной, Союз кинематографистов России, Следственный комитет, фонд «Артист» и сотрудники программы «Малахов».
Министр культуры отметила, что актриса была воплощением грации, обаяния и истинного актерского мастерства, а ее героини из «Бриллиантовой руки», «Стряпухи», «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцати мгновений весны» стали частью культурного кода. «Ее фраза “Не виновата я! Он сам пришел” давно перешагнула границы экранного искусства, став крылатым выражением даже в самые трудные годы нашей жизни. Светлана Афанасьевна сохраняла силу духа, оставаясь верной профессией, которая была в ее жизни с полным наполнением», — говорится в телеграмме Ольги Любимовой.
Светличная начала сниматься в кино еще будучи студенткой ВГИК, где училась на одном курсе вместе с Андреем Кончаловским и Галиной Польских. Особо в институте отмечали ее хореографические навыки. Как вспоминали коллеги актрисы, посмотреть на то, как танцует Светлана, собирался весь вуз.
Первые роли были второстепенными и эпизодическими. Всесоюзную славу ей принесла небольшая роль в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». После культовой сцены с Юрием Никулиным стало понятно, что Светличная стала воплощением нового на тот момент типажа женщины — современной, стильной и сражающей наповал. «Бриллиантовая рука» содержала редкую для того времени эротическую сцену, поэтому за актрисой закрепился статус секс-символа советского кино. И в какой-то мере одна фраза из комедии Гайдая затмила всю остальную часть ее фильмографии из более чем 60 картин.
«И маленький светлячок бесценен в этой огромной темноте».
Пришедшие проститься с актрисой вспоминали, как когда-то познакомились с ней. Александр Панкратов-Черный рассказал, что обязан этим ее партнеру по фильму «Место встречи изменить нельзя» Евгению Леонову-Гладышеву. «Каждая наша встреча была доброй и веселой. Я придумал Свете прозвище “Светлячок. Она мне говорила: “Светлячок — это хорошо, он светится, но он же маленький”. На что я ей отвечал: “Но темнота большая, поэтому и маленький светлячок бесценен в этой огромной черноте”, — рассказал артист.
По словам Панкратова-Черного, несмотря на большое количество печали в жизни актрисы — ранней смерти супруга Владимира Ивашова и их сына, разногласий в семье — она продолжала поражать окружающих своей жизнерадостностью. «Света всегда смеялась, а организаторы фестивалей и творческих встреч старались, чтобы она присутствовала. Она хотела, чтобы люди вокруг улыбались. Я спрашивал ее: “Света, а чего ты все время радуешься?” А она отвечала, что не любит грустных людей. Я чувствовал, что ей больно, но она никогда никому не жаловалась, не рассказывала о своих горестях, но страшно не любила одиночество. Всегда была душой компании», — добавил актер.
Директор Гильдии актеров кино рассказала, что Светличная стала одной из первых актрис, с которой она подружилась около 40 лет назад. Но дружба эта была не самой ровной, поскольку характер у артистки, по словам Валерии Гущиной, был не самый простой.
— Но в минуты, когда мы могли поссориться или что-то происходило, она говорила: «Запомни, Светочка Светличная — девочка отличная». И это было ее отношение к самой себе. И также бережно она относилась к статусу своей профессии, — добавила Гущина.
На церемонии прощания отмечали, что никто и никогда не видел Светличную неопрятно и небрежно одетой. Ее визитной карточкой были эффектные шляпки, дизайн которых она нередко придумывала сама. "Света всегда входила в любое помещение, даже утром в булочную, при полном параде. Даже когда дома давала интервью. Но, главное, — это ее белая шляпка, которую она очень любила. Эту шляпу ей когда-то из Анапы передал Виктор Мережко. Она очень ценила этот подарок, а затем это стало уже частью ее образа, — рассказала Гущина.
Похоронили артистку на Троекуровском кладбище в Москве, а не на Ваганьковском, где находятся могилы Владимира Ивашова и их младшего сына Олега. В Гильдии актеров кино объяснили это согласованное с семьей актрисы решение небольшими размерами Ваганьковского кладбища. Троекуровское «давно стало городом кинематографистов», поэтому никаких «кривотолков», подчеркнула Валерия Гущина, в этом отношении быть не должно.