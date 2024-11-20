Стали известны даты фестиваля INTERVALS в 2025 году

На карте INTERVALS планируется более 15 площадок на территории Нижнего Новгорода — как внешних, так и внутренних, где будут представлены работы отечественных и зарубежных художников. Среди участников в следующем году будут и победители специального конкурса. Лучшие мэппинги и инсталляции, отобранные жюри, будут показаны в рамках фестиваля.