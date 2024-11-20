Стали известны даты фестиваля INTERVALS в 2025 году

В 2025 году INTERVALS — крупнейший в России международный фестиваль медиаискусства — пройдет в Нижнем Новгороде с 24 по 27 апреля. В течение четырех дней гостей мероприятия ждет насыщенная программа — городская мультимедийная выставка, образовательная, музыкальная и перформативная программы.
Организаторы INTERVALS 2024 — компания dreamlaser. Фестиваль проходит при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».
«INTERVALS сегодня является главным в России фестивалем медиаискусства. В этом году мероприятие посетило рекордное количество зрителей — 350 тысяч человек. Замечательно, что организаторы не останавливаются в развитии и добавляют каждый год новые форматы: лектории, вечеринки и прочее», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Все предстоящие в рамках фестиваля мероприятия будут объединены общей темой — траектории.
«Траектории на фестивале станут философией восприятия и взаимодействия. Эта тема позволит по-новому взглянуть на время и пространство, где движение становится основной формой существования. Это возможности почувствовать новые траектории развития медиаискусства, города и человека», — прокомментировали основную идею будущего фестиваля представители компания dreamlaser.
На карте INTERVALS планируется более 15 площадок на территории Нижнего Новгорода — как внешних, так и внутренних, где будут представлены работы отечественных и зарубежных художников. Среди участников в следующем году будут и победители специального конкурса. Лучшие мэппинги и инсталляции, отобранные жюри, будут показаны в рамках фестиваля.
Подробности INTERVALS 2025 будут объявлены в социальных сетях фестиваля.