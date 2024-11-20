В возрасте 54 лет скончался рэпер Саафир

Я не могу поверить, что пишу это прямо сейчас, но не знаю, чем еще заняться в данный момент. Примерно в 8:45 утра мой брат Реджи, известный миру как Саафир, скончался. Меня с ним так много связывает, что я даже не могу объяснить, что я сейчас чувствую.