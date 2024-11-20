В возрасте 54 лет скончался рэпер Саафир

Стало известно о смерти американского хип-хоп-исполнителя, актера и продюсера Реджи Гибсона, наиболее известного под псевдонимом Саафир. Печальную новость подтвердил рэпер Xzibit, его бывший коллега по группе Golden State Project.
Xzibit также сообщил, что Саафир скончался утром 19 ноября.
Я не могу поверить, что пишу это прямо сейчас, но не знаю, чем еще заняться в данный момент. Примерно в 8:45 утра мой брат Реджи, известный миру как Саафир, скончался. Меня с ним так много связывает, что я даже не могу объяснить, что я сейчас чувствую.
Xzibit.
рэпер.
Помимо групповой деятельности, Саафир также выпускал сольные альбомы. В 1994 году на лейбле Куинси Джонса Qwest Records вышел его дебютный студийник Boxcar Sessions. А в 2015-м издание Complex назвало Саафира одним из самых недооцененных хип-хоп-исполнителей 90-х.
Ранее стало известно о смерти продюсера Куинси Джонса, работавшего с огромным количеством артистов, включая Фрэнка Синатру, Рэя Чарльза и Майкла Джексона.