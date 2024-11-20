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Вратарь «Ростова» Ятимов ударил игрока и спровоцировал потасовку на матче сборных Афганистана и Таджикистана

Голкипера «Ростова» удалили с поля во время игры сборной Таджикистана.

Источник: Комсомольская правда

Вратарь ФК «Ростов» и сборной Таджикистана Рустам Ятимов ударил игрока команды Афганистана. Инцидент произошел во время товарищеского матча сборных двух стран 19 ноября.

На записи видно, что на 38-й минуте Ятимов и его соперник начали борьбу за мяч. Афганский игрок как минимум дважды дотронулся до вратаря. В ответ голкипер ударил футболиста по голове.

Почти сразу после этого в сторону Ятимова бросилось несколько игроков команды пострадавшего. Однако игроки сборной Таджикистана преградили им путь к голкиперу. Спортсмены начали бурно выяснять отношения сначала между собой, а потом — и с судьей. В итоге арбитр показал Рустаму Ятимову красную карточку.

Отметим, что удаление Ятимова не помогло сборной Афганистана. КомандаТаджикистана одержала уверенную победу — 1:3.

Вратаря из Таджикистана дважды признавали лучшим игроком в матчах «Ростова». Фото: ФК «Ростов».

Напомним, Рустама Ятимова отметился в последних матчах «Ростова». Его признавали лучшим игроком по итогам встреч с «Динамо» и «Спартаком».

Ятимов присоединился к «Ростову» в июне. Ранее голкипер выступал за душанбинский клуб «Истиклол».