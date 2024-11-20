Вратарь «Ростова» Ятимов ударил игрока и спровоцировал потасовку на матче сборных Афганистана и Таджикистана

Почти сразу после этого в сторону Ятимова бросилось несколько игроков команды пострадавшего. Однако игроки сборной Таджикистана преградили им путь к голкиперу. Спортсмены начали бурно выяснять отношения сначала между собой, а потом — и с судьей. В итоге арбитр показал Рустаму Ятимову красную карточку.