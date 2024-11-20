В топ самых цитируемых исследователей мира Clarivate вошли пять ученых РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пять российских ученых включены компанией Clarivate в ежегодный список самых цитируемых исследователей мира. Об этом говорится в рейтинге, опубликованном на сайте Clarivate.
В 2024 году агентство включило в ежегодный рейтинг самых цитируемых ученых 6 886 исследователей. В числе российских ученых оказались Борис Алексеев, Александр Кабанов, Виктор Котелянский, Артем Оганов и Владимир Романовский.
Каждый участник является автором нескольких статей, которые за последнее десятилетие вошли в топ-1% по цитируемости в своей области и году публикации в международной наукометрической базе данных Web of Science.
Компания Clarivate является разработчиком информационной системы Web of Science, которая используется всеми ведущими научными фондами и организациями мира для отслеживания публикационной активности исследователей и оценки эффективности их научной работы.