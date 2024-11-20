Крымчане просят мира перед чудотворной иконой с Донбасса

«Миро всегда означало особую милость по отношению к христианам, ко всему православному народу. Такие случаи мироточения очень редки. У меня на глазах это второй случай. Лет 25 назад на одном из греческих островов, когда несли крестным ходом мироточивую икону, прямо по нашим рукам стекало благоуханное святое миро. Второй раз вот сейчас», — перед началом молебна отметил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.