В Воронеже скончался анестезиолог-реаниматолог с 35-летним стажем

В Воронеже во вторник, 19 ноября, скончался врач высшей категории, детский анестезиолог-реаниматолог ВОДКБ № 2 Андрей Анатольевич Рыжков. Об этом сообщили в сообществе медучреждения во «Вконтакте» в среду, 20 ноября.
Врач посвятил медицине 35 лет. В 1989 году он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко по специальности «Педиатрия». После обучения он сразу начал врачебную карьеру.
«Вся его жизнь — бескорыстное служение людям. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах!», — выразили свои соболезнования сотрудники ВОДКБ № 2.