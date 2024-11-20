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В Воронеже скончался анестезиолог-реаниматолог с 35-летним стажем

Врача не стало 19 ноября.

Источник: БУЗ ВО "ОДКБ №2"

В Воронеже во вторник, 19 ноября, скончался врач высшей категории, детский анестезиолог-реаниматолог ВОДКБ № 2 Андрей Анатольевич Рыжков. Об этом сообщили в сообществе медучреждения во «Вконтакте» в среду, 20 ноября.

Врач посвятил медицине 35 лет. В 1989 году он окончил Воронежскую государственную медицинскую академию имени Н. Н. Бурденко по специальности «Педиатрия». После обучения он сразу начал врачебную карьеру.

«Вся его жизнь — бескорыстное служение людям. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах!», — выразили свои соболезнования сотрудники ВОДКБ № 2.