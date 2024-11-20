В Воронеже скончался анестезиолог-реаниматолог с 35-летним стажем

В Воронеже во вторник, 19 ноября, скончался врач высшей категории, детский анестезиолог-реаниматолог ВОДКБ № 2 Андрей Анатольевич Рыжков. Об этом сообщили в сообществе медучреждения во «Вконтакте» в среду, 20 ноября.