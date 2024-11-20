День благодарения 2024: когда отмечается, история и традиции праздника в США и Канаде

Со временем праздник видоизменялся. В 1879 году День благодарения официально признали национальным праздником Канады, однако его дата не была фиксированной и варьировалась от конца октября до начала ноября. После Первой мировой войны торжество пытались объединить с Днем памяти, назначив его на 11 ноября, но это решение не получило популярности в народе. Только в 1957 году правительство Канады утвердило окончательную дату празднования — второй понедельник октября.