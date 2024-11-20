Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кандидатуру Василия Голубева выдвинули в Совфеде в качестве представителя Ростовской области

Место Ирины Рукавишниковой в Совете Федерации может занять бывший губернатор Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Пост сенатора Совета Федерации от Законодательного собрания Ростовской области предложили занять Василию Голубеву. Об этом сообщили на официальном сайте партии «Единая Россия» 20 ноября.

Партия предложила кандидатуру депутата Законодательного Собрания Ростовской области Василия Голубева в качестве представителя донского парламента в Совете Федерации. Это решение было принято на заседании президиума Ростовского регионального политсовета партии. Предложение направят в центральные руководящие органы «Единой России».

Напомним, 20 ноября пост сенатора Совфеда от ЗС Дона покинула Ирина Рукавишникова. Причиной ухода стал переход на новую работу. Где именно будет работать бывший сенатор, пока неизвестно.