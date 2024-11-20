Кандидатуру Василия Голубева выдвинули в Совфеде в качестве представителя Ростовской области

Пост сенатора Совета Федерации от Законодательного собрания Ростовской области предложили занять Василию Голубеву. Об этом сообщили на официальном сайте партии «Единая Россия» 20 ноября.
Партия предложила кандидатуру депутата Законодательного Собрания Ростовской области Василия Голубева в качестве представителя донского парламента в Совете Федерации. Это решение было принято на заседании президиума Ростовского регионального политсовета партии. Предложение направят в центральные руководящие органы «Единой России».
Напомним, 20 ноября пост сенатора Совфеда от ЗС Дона покинула Ирина Рукавишникова. Причиной ухода стал переход на новую работу. Где именно будет работать бывший сенатор, пока неизвестно.