Последние новости к вечеру 20 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 ноября 2024 года.
В Кремле исключили заморозку конфликта на Украине
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но Россия не примет заморозку конфликта. Пресс-секретарь президента подчеркнул важность достижения целей специальной военной операции для РФ.
США разрешили удары Storm Shadow вглубь России
Британский премьер Кир Стармер изменил позицию по применению Украиной ракет Storm Shadow после снятия ограничений США. Ранее он исключал удары по России. Предупреждения Путина о рисках эскалации остаются актуальными.
Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток»
Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать «Турецкий поток» в Черном море, но операция провалилась. Spiegel не привел подробности, при этом подробно описал подрыв «Северных потоков».
В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в страну
Белорусский телеканал ОНТ анонсировал фильм-расследование «Бесы: как хотят захватить Беларусь», посвящённый якобы готовящемуся за рубежом плану военного вторжения в страну. В фильме раскрываются предполагаемые роли, этапы и цели данного сценария.
Эрдоган раскритиковал решение Байдена по ATACMS
Президент Турции раскритиковал решение США о разрешении Украине наносить удары ATACMS вглубь России, назвав его провоцирующим эскалацию. Он подчеркнул неизменную позицию Анкары о необходимости скорейших мирных переговоров для урегулирования конфликта.