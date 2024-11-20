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Последние новости к вечеру 20 ноября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 20 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 20 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 20 ноября 2024 года.

В Кремле исключили заморозку конфликта на Украине

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но Россия не примет заморозку конфликта. Пресс-секретарь президента подчеркнул важность достижения целей специальной военной операции для РФ.

США разрешили удары Storm Shadow вглубь России

Источник: AP 2024

Британский премьер Кир Стармер изменил позицию по применению Украиной ракет Storm Shadow после снятия ограничений США. Ранее он исключал удары по России. Предупреждения Путина о рисках эскалации остаются актуальными.

Spiegel: Залужный планировал взорвать «Турецкий поток»

Источник: AP 2024

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный предлагал взорвать «Турецкий поток» в Черном море, но операция провалилась. Spiegel не привел подробности, при этом подробно описал подрыв «Северных потоков».

В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в страну

Белорусский телеканал ОНТ анонсировал фильм-расследование «Бесы: как хотят захватить Беларусь», посвящённый якобы готовящемуся за рубежом плану военного вторжения в страну. В фильме раскрываются предполагаемые роли, этапы и цели данного сценария.

Эрдоган раскритиковал решение Байдена по ATACMS

Президент Турции раскритиковал решение США о разрешении Украине наносить удары ATACMS вглубь России, назвав его провоцирующим эскалацию. Он подчеркнул неизменную позицию Анкары о необходимости скорейших мирных переговоров для урегулирования конфликта.