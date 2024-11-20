Верховный суд оставил без изменений приговор экс-капитану ФСБ, обвиняемому в убийстве

Несмотря на то, что тела двоих мужчин так и не нашли, у следователей была версия произошедшего. Они подозревали, что в столице орудует банда из бывших силовиков, которые открыли охоту на предпринимателей. В их послужном списке, по версии СК, было уже несколько убийств и покушений.