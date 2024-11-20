Непогода остановила катера в Севастополе

Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе 20, 21 и 22 ноября усилится ветер до 25 метров в секунду. В Крыму также ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25−30 метров в секунду, сообщили ранее в республиканском главке МЧС России.