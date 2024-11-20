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Непогода остановила катера в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Вечером в среду в Севастополе приостанавливается движение пассажирских катеров в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с ухудшениями погодных условий и небезопасной посадкой-высадкой пассажиров работа катерной линии “Артиллерийская бухта — Радиогорка” приостанавливается до улучшения погодных условий», — сказано в сообщении.

Ранее в городе в течение часа был закрыт рейд.

Накануне в МЧС предупредили, что в Севастополе 20, 21 и 22 ноября усилится ветер до 25 метров в секунду. В Крыму также ожидается резкое похолодание, которое будет сопровождаться сильными ливнями и усилением ветра до 25−30 метров в секунду, сообщили ранее в республиканском главке МЧС России.

На полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. В реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3−0,8 метра, без достижения опасных отметок.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, особенно на участках горных перевалов, предупреждают в МЧС. Также возможны подтопления территорий. Спасатели предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.

МЧС