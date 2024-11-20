«Остались финальные штрихи»: третья снегоплавильная установка в Уфе начнет функционировать уже на следующей неделе

Сегодня, 20 ноября, мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал на своей личной странице в социальных сетях о третьей снегоплавильной установке.
В своей публикации градоначальник утверждает, что такие объекты на территории города необходимы. По его словам, их грамотное географическое расположение помогает быстрее, а также качественнее убирать и вывозить снег.
В настоящее время завершается вторая очередь строительства снегоплавильного пункта на улице Сагита Агиша. Как утверждает Мавлиев, «остались финальные штрихи». Пробный запуск планируется провести на следующей неделе. Объем плавления должен увеличиться до трех тысяч кубометров снега в сутки.
— Далее уже прорабатываем вопросы размещения и строительства новых снегоплавильных установок в других районах Уфы. Это важная и нужная инфраструктура для развития нашего города, — считает мэр столицы Башкирии.
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