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В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В городах Крыма разработают объездные маршруты для проезда многотонных грузовиков. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район, где жители жалуются на разбитое дорожное покрытие, шум и пыль из-за проезда большегрузов.

Источник: РИА "Новости"

«Поручил главам всех администраций проработать с собственниками большегрузных автомобилей маршруты движения транспортных средств. Проезд должен осуществляться не по улицам поселений, а в объезд», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Для этих целей, по мнению главы региона, необходимо профилировать и отсыпать щебнем грунтовые дороги, ведущие в обход населенных пунктов.

Также он поручил руководителям поселений активнее использовать личные страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех проблемных вопросов, решать их оперативно и своими силами, не вынуждая граждан обращаться в вышестоящие органы власти.

До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.