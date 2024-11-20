В Крыму большегрузы пустят в обход населенных пунктов

«Поручил главам всех администраций проработать с собственниками большегрузных автомобилей маршруты движения транспортных средств. Проезд должен осуществляться не по улицам поселений, а в объезд», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Для этих целей, по мнению главы региона, необходимо профилировать и отсыпать щебнем грунтовые дороги, ведущие в обход населенных пунктов.
Также он поручил руководителям поселений активнее использовать личные страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех проблемных вопросов, решать их оперативно и своими силами, не вынуждая граждан обращаться в вышестоящие органы власти.
До конца года в Крыму отремонтируют подъездные дороги и внутриквартальные проезды к многоквартирным домам, сообщала ранее заместитель министра транспорта республики Людмила Олейник на расширенном заседании коллегии ведомства.