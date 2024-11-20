Александр Ведерников: проблему с пробками на дорогах в Иркутске надо решать

Депутаты Законодательного Собрания иркутской области, в том числе и председатель областного парламента Александр Ведерников, посмотрели итоги ремонта дорог в Иркутске. В рабочей поездке приняли участие председатель парламентского комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин, депутаты Алексей Распутин и Максим Девочкин, мэр Иркутска Руслан Болотов и председатель городской Думы Евгений Стекачев, представители регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в Иркутске отремонтировали почти 30 километров городских дорог. Причем на многих участках к вопросу подошли комплексно: прежде чем укладывать новое покрытие, меняли подземные коммуникации, чтобы в ближайшие годы не возникало необходимости вскрывать новый асфальт. Важность такой работы отметил Александр Ведерников:
— Пусть такие ремонты занимают больше времени и большая часть проводимы работ не видна, но зато это ремонты капитальные. Не должно возникать ситуаций, когда сделали новый асфальт, а через несколько месяцев его вскрывают для перекладки подземных коммуникаций. Правильным было решение мэра Иркутска о создании проектного офиса, который выстраивает системную работу.
Между тем, спикер областного парламента отметил, что проблема с городским транспортом требует решения:
— Проблема десятибальных пробок вызывает справедливое возмущение. Мэр с командой работает над концепцией, и мы ждем самых смелых инициатив и решений в этом вопросе, — подчеркнул Александр Ведерников.