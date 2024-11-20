Александр Ведерников: проблему с пробками на дорогах в Иркутске надо решать

— Пусть такие ремонты занимают больше времени и большая часть проводимы работ не видна, но зато это ремонты капитальные. Не должно возникать ситуаций, когда сделали новый асфальт, а через несколько месяцев его вскрывают для перекладки подземных коммуникаций. Правильным было решение мэра Иркутска о создании проектного офиса, который выстраивает системную работу.