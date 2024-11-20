Глава Таганрога отчитается перед жителями за проделанную работу

Кроме того, в 16 часов прием граждан проведут заместители главы администрации. Также для таганрожцев с 21 ноября по 2 декабря будет работать «горячая» линия. Жители смогут задать любые волнующие вопросы с 8 до 17 часов, кроме выходных дней.