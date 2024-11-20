Трентон
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Таганрога отчитается перед жителями за проделанную работу

28 ноября глава Таганрога Светлана Камбулова отчитается перед горожанами.
Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова отчитается перед жителями. Об это она сообщила на своей странице в социальной сети.

— 28 ноября в 17.00 в Городском доме культуры на улице Петровская, 104 проведу отчет о проделанной работе администрации за 2024 год. Отвечу обязательно на вопросы, — поделилась Светлана Камбулова.

Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, отчет будет опубликован на сайте администрации Таганрога.

Кроме того, в 16 часов прием граждан проведут заместители главы администрации. Также для таганрожцев с 21 ноября по 2 декабря будет работать «горячая» линия. Жители смогут задать любые волнующие вопросы с 8 до 17 часов, кроме выходных дней.

Напомним, 20 ноября Ирина Рукавишникова досрочно покинула пост сенатора от заксобрания Ростовской области.