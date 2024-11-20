Глава Таганрога отчитается перед жителями за проделанную работу

Глава Таганрога Светлана Камбулова отчитается перед жителями. Об это она сообщила на своей странице в социальной сети.
— 28 ноября в 17.00 в Городском доме культуры на улице Петровская, 104 проведу отчет о проделанной работе администрации за 2024 год. Отвечу обязательно на вопросы, — поделилась Светлана Камбулова.
Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, отчет будет опубликован на сайте администрации Таганрога.
Кроме того, в 16 часов прием граждан проведут заместители главы администрации. Также для таганрожцев с 21 ноября по 2 декабря будет работать «горячая» линия. Жители смогут задать любые волнующие вопросы с 8 до 17 часов, кроме выходных дней.
Напомним, 20 ноября Ирина Рукавишникова досрочно покинула пост сенатора от заксобрания Ростовской области.