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ГАИ усилит контроль на дорогах по всей Беларуси

20 по 26 ноября Государственная автомобильная инспекция Беларуси проведет национальную профилактическую акцию под названием «Сохрани себе жизнь!». Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел.

Основной целью мероприятия является привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к необходимости соблюдения безопасного поведения на дорогах, а также использование световозвращающих элементов и одежды, улучшающей видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Все сотрудники службы охраны общественного порядка усилят контроль за дорожным движением.

В первую очередь будут выявляться водители и пешеходы, серьезно нарушающие правила дорожного движения.

Специальные рейдовые группы ДПС «Стрела» окажут помощь районам с наибольшей сложностью ситуации.

Кроме того, патрули начнут уделять внимание проверке исправности внешнего освещения и его правильному применению в ночное время. Также будет вестись наблюдение за работой организаций, занимающихся зимним содержанием дорожной инфраструктуры.

Министерство внутренних дел призывает жителей Беларуси проявлять особую внимательность и сообщать по номеру 102 о пешеходах и велосипедистах, создающих потенциальную угрозу безопасности. Это позволит своевременно устранить нарушителей с проезжей части.