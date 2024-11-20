Основной целью мероприятия является привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к необходимости соблюдения безопасного поведения на дорогах, а также использование световозвращающих элементов и одежды, улучшающей видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.
Все сотрудники службы охраны общественного порядка усилят контроль за дорожным движением.
В первую очередь будут выявляться водители и пешеходы, серьезно нарушающие правила дорожного движения.
Специальные рейдовые группы ДПС «Стрела» окажут помощь районам с наибольшей сложностью ситуации.
Кроме того, патрули начнут уделять внимание проверке исправности внешнего освещения и его правильному применению в ночное время. Также будет вестись наблюдение за работой организаций, занимающихся зимним содержанием дорожной инфраструктуры.
Министерство внутренних дел призывает жителей Беларуси проявлять особую внимательность и сообщать по номеру 102 о пешеходах и велосипедистах, создающих потенциальную угрозу безопасности. Это позволит своевременно устранить нарушителей с проезжей части.
ГАИ усилит контроль на дорогах по всей Беларуси
20 по 26 ноября Государственная автомобильная инспекция Беларуси проведет национальную профилактическую акцию под названием «Сохрани себе жизнь!». Об этом проинформировали в Министерстве внутренних дел.
Основной целью мероприятия является привлечение внимания пешеходов и велосипедистов к необходимости соблюдения безопасного поведения на дорогах, а также использование световозвращающих элементов и одежды, улучшающей видимость в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.