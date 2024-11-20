Крупные магистрали, мосты и развязки появились по дорожному нацпроекту

«Я пользуюсь этой дорогой несколько раз в месяц, поэтому такая потеря времени весьма существенная. Сейчас все действительно стало во много раз лучше. Едешь по освещенной четырехполосной трассе без светофоров и пересечений с местными дорогами. Получается быстро и безопасно! Этот обход ждали не один год. Хочется сказать спасибо всем дорожникам, строителям и проектировщикам. Очень радует, что теперь в Иркутской области стало на одну классную дорогу больше!» — говорит Сергей.