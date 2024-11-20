HiFi-стриминг Звук обновил систему рекомендаций

Точнее и разнообразнее стали музыкальные волны по любимому артисту и по понравившемуся треку. Но, как отмечают создатели, основные изменения коснулись «Силы Звука» — персональной системы рекомендаций. Включить ее теперь можно с помощью «волшебной кнопки», находящейся во всех разделах стриминга. Кроме этого, все волны получили более интуитивный общий дизайн.