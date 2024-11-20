HiFi-стриминг Звук обновил систему рекомендаций

HiFi-стриминг Звук представил обновленную систему рекомендаций. Теперь волны стали быстрее «учиться» попадать в предпочтения, подбирать подходящую под ситуацию музыку и угадывать, какие из новинок точно понравятся конкретному пользователю.
Точнее и разнообразнее стали музыкальные волны по любимому артисту и по понравившемуся треку. Но, как отмечают создатели, основные изменения коснулись «Силы Звука» — персональной системы рекомендаций. Включить ее теперь можно с помощью «волшебной кнопки», находящейся во всех разделах стриминга. Кроме этого, все волны получили более интуитивный общий дизайн.
Звук также запустил рекламную кампанию, в которой принял участие солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. Его можно увидеть в новом ролике.
Мы стремимся сделать прослушивание музыки праздником, который всегда рядом. Волны Звука легко поймать и настроить под себя в моменте. Команда Звука использует самые современные технологии, чтобы добиться точных рекомендаций для каждого пользователя — на основе его вкусов, настроения и под каждую ситуацию.
Денис Скрипченко.
руководитель продуктового маркетинга HiFi-стриминга Звук.
Ранее HiFi-стриминг Звук выяснил, что Клава Кока, Хабиб, Niletto, Ваня Дмитриенко и южнокорейский бойз-бэнд BTS являются самыми популярными исполнителями у слушателей от 0 до 17 лет.