30 сотрудникам салаватского предприятия задолжали зарплаты на более чем полмиллиона

Организация «Салаватнефтехимпроект» своевременно не выплатила 30 бывшим сотрудникам полностью жалованье за период с июня по октябрь этого года. Сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей. Предприятие привлекли к уголовной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».