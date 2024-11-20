30 сотрудникам салаватского предприятия задолжали зарплаты на более чем полмиллиона

В башкирском городе Салават сотрудникам предприятия задолжали зарплаты на несколько сотен тысяч рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратура и Следственного комитета Башкирии.
Организация «Салаватнефтехимпроект» своевременно не выплатила 30 бывшим сотрудникам полностью жалованье за период с июня по октябрь этого года. Сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей. Предприятие привлекли к уголовной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы».
В настоящее время идут следственные действия, по итогу которых будет дана правовая оценка действиям руководства предприятия и, как рассчитывают представители власти, в скором времени удастся возместить задолженности.
— Кроме того, проверяется наличие иных фактов невыплаты заработной платы перед другими работниками, — сообщает СК.
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