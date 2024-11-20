В Ростовской области мужчина нашел аномально гигантский гриб

В лесу Аксайского района грибник нашел гриб-монстр. Фото с необычной находкой мужчина выложил в социальных сетях.
Речь идет о рядовке тополевой, которая очень часто встречается в Ростовской области. Но в этот раз гриб был огромных размеров. Его шляпка в диаметре составляла около 30 сантиметров.
Грибник не стал забирать с собой рядовку, так как ее шляпка уже раскрылась, и вкусовые качества у такого гриба уже не те, по сравнению с молодым грибом. Поэтому дончанин лишь сфотографировал находку на память.
Ранее сообщалась об отравлении пенсионерки грибами. Ими женщину угостила соседка. Но во время обследования врачи выяснили, что грибами, которыми полакомилась дончанка, были бледные поганки.