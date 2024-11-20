В СибГМУ разрабатывают революционную медтехнологию «орган-на-чипе»

«Внедрение технологий персонализированной медицины является очень сложной и масштабной задачей для отрасли, для медицинской науки. Например, это требует внедрение принципиально нового класса модельных тест-систем для того, чтобы тестировать препараты, ведь они персонализированной и создаются с учетом индивидуальных особенностей пациента. Наш университет ведет и такой проект, который направлен на создание продукта, который в настоящее время носит название “орган на чипе”, — сказала Федорова.