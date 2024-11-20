В СибГМУ разрабатывают революционную медтехнологию «орган-на-чипе»

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Технологию под названием «орган-на-чипе», которая позволяет оценивать токсичность генно-терапевтических инновационный препаратов, разрабатывают в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ). Это революционная технология, которую можно будет использовать для решения масштабных задач, рассказала проректор по научной работе и последипломной подготовке вуза Ольга Федорова в медиацентре ТАСС.
«Внедрение технологий персонализированной медицины является очень сложной и масштабной задачей для отрасли, для медицинской науки. Например, это требует внедрение принципиально нового класса модельных тест-систем для того, чтобы тестировать препараты, ведь они персонализированной и создаются с учетом индивидуальных особенностей пациента. Наш университет ведет и такой проект, который направлен на создание продукта, который в настоящее время носит название “орган на чипе”, — сказала Федорова.
Она пояснила, что это принципиально новая «инвитро» модель, которая позволяет оценивать токсичность генно-терапевтических инновационный препаратов и может использоваться именно для решения масштабных задач.
«Органы-на-чипах» — микрофлюидные платформы, обеспечивающие революцию в фармацевтической и медицинской отраслях. Проект направлен на создание модели вторичного опухолевого узла печени человека, совместимой с микрофлюидным чипом, для скрининга перспективных генотерапевтических продуктов, входящих в класс передовых лекарственных препаратов, и лекарств на основе РНК", — пояснили ТАСС в пресс-службе вуза.
В рамках проекта будет создан и совмещен с микрофлюидными технологиям органоид печени с внедренными единичными опухолевыми клетками — микрометастазами. Проект внесет существенный вклад в развитие фундаментальных и прикладных исследований в области клеточной биологии, фармации и фармакологии. «Главная цель — создать модель вторичного опухолевого узла (метастаза) печени человека, совместимой с микрофлюидным чипом, для тестирования токсичности препаратов и скрининга перспективных молекул с потенциальной антиметастатической активностью», — отметили в пресс-службе.
По словам Федоровой, для этой развития этой технологии было инициировано стратегическое сотрудничество с НОЦ «Функциональные микро/наносистемы» МГТУ им. Н. Э. Баумана, имеющего лидерские позиции в реализации исследований в области электронной и оптоэлектронной элементной базы на базе технологии «лаборатория-на-чипе». Исследования проводятся в рамках программы «Приоритет-2030».