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Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму за минувшую неделю на свет появились 335 малышей. Самыми редкими именами, которые родители дали новорожденным детям, стали Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра. Об этом сообщает официальный Telegram-канал республиканского правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Наибольшее количество записей актов о рождении составлено в Симферополе — 86. Новорожденных мальчиков в Крыму зарегистрировано 173, девочек — 162, двоен — пять. Среди редких имен для новорожденных оказались: Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра», — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшую неделю официально зарегистрировали свой брак 239 пар. Самыми юными молодоженами стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка, а самой возрастной парой — 71-летний жених и 75-летняя невеста.

В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен — Север и Версавия.