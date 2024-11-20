Эсмеральда и Велес: как называют детей в Крыму

«Наибольшее количество записей актов о рождении составлено в Симферополе — 86. Новорожденных мальчиков в Крыму зарегистрировано 173, девочек — 162, двоен — пять. Среди редких имен для новорожденных оказались: Асатур, Самаэль, Велес, Эсмеральда, Шермухаммад, Агла-Александра», — говорится в сообщении.
Кроме того, за минувшую неделю официально зарегистрировали свой брак 239 пар. Самыми юными молодоженами стали 17-летний юноша и 16-летняя девушка, а самой возрастной парой — 71-летний жених и 75-летняя невеста.
В 2023 году новорожденных крымчан чаще всего называли Иванами и Алинами, а среди самых редких имен — Север и Версавия.