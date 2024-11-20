Полосатый рейс: казахстанку оштрафовали за фейковое сообщение о тигре

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Жительница Темиртау распространила фейковое видео в социальных сетях. На видео тигр, якобы разгуливающий на трассе в Карагандинской области.
Позже полиция опровергла факт и сообщила, что женщина привлечена к ответственности. Ее оштрафовали на 73 840 тенге (148,5 долларов).
«Сотрудники полиции города Темиртау за распространение ложной информации, повлекшей нарушение общественного порядка привлекли женщину к административной ответственности и наложен штраф на сумму 73 840 тенге», — сообщила полиция.
Также напомнили, что распространение ложной информации влечет административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность.