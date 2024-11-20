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Полосатый рейс: казахстанку оштрафовали за фейковое сообщение о тигре

Женщину привлекли к ответственности.

Источник: v.temirtau

АСТАНА, 20 ноя — Sputnik. Жительница Темиртау распространила фейковое видео в социальных сетях. На видео тигр, якобы разгуливающий на трассе в Карагандинской области.

Позже полиция опровергла факт и сообщила, что женщина привлечена к ответственности. Ее оштрафовали на 73 840 тенге (148,5 долларов).

«Сотрудники полиции города Темиртау за распространение ложной информации, повлекшей нарушение общественного порядка привлекли женщину к административной ответственности и наложен штраф на сумму 73 840 тенге», — сообщила полиция.

Также напомнили, что распространение ложной информации влечет административную, а в некоторых случаях уголовную ответственность.

штрафы