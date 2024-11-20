Эл Грин выпустил кавер на песню R.E.M. «Everybody Hurts»

Легендарный соул-певец Эл Грин представил свою версию трека Everybody Hurts, добавив в нее звучание органа, струнных и хора. Первоначально композиция была выпущена рок-группой R.E.M. в составе альбома Automatic for the People (1992).
В исполнении Эла Грина песня стала более воодушевляющей. О процессе работы над композицией певец рассказал в соцсетях.
Записывая Everybody Hurts, я действительно почувствовал тяжесть песни, и мне захотелось привнести в нее немного надежды и света.
Эл Грин.
певец.
Фронтмен R.E.M. Майкл Стайп не прошел мимо этого кавера. «Говоря от имени всей группы, мы не могли бы быть более польщены, чем сейчас», — цитирует слова музыканта издание Louder.
Ранее участники R.E.M. заявили, что не планируют воссоединения коллектива. По словам артистов, они не смогут играть так же хорошо, как раньше.