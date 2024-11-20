Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году

«Повысится обязательно, не знаю на сколько. Сейчас оптом мандарин дорогой, турецкий стоит 180−190 рублей. Хороший сладкий мандарин — это дорого. А с кислинкой и некрасивый — подешевле, но люди его не берут», — отметила продавец.