Сколько стоят мандарины в Крыму и вырастут ли цены к Новому году

На рыночных прилавках красуются ароматные цитрусовые из Абхазии, Турции и Китая. Цены на них варьируются от 190 до 250 рублей.
По мнению продавцов, мандаринов в Крыму хватает, но цены на них выросли примерно на 20−30 рублей.
В ассортименте также есть мандарины из Абхазии и Китая. Последние, по словам продавца, очень полюбились покупателям.
«Больше пользуются спросом китайские мандарины — маленькие. Они более сладкие», — отметил продавец Геннадий.
А вот абхазские мандарины покупатели берут чуть реже, добавил продавец, говорит, что они «не такие вкусные».
«В основном берут турецкие, они всегда сладкие», — говорит продавец Гульнара.
Турецких мандаринов в этом году мало, отметила продавец, вероятно, из-за небольшого объема урожая, считает она. Соответственно, цена на них выше.
По ее словам, в этом году весь товар дороже, и к Новому году цена на мандарины еще вырастет.
«Повысится обязательно, не знаю на сколько. Сейчас оптом мандарин дорогой, турецкий стоит 180−190 рублей. Хороший сладкий мандарин — это дорого. А с кислинкой и некрасивый — подешевле, но люди его не берут», — отметила продавец.
До конца года из-за экспортных сложностей также следует ожидать роста стоимости бананов на 15−20%, сообщила ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.
Также традиционно в рост пойдет цена на главный новогодний деликатес — красную икру: в октябре закончилась путина, и цены уже выросли примерно на 25%, ближе к зимним праздникам можно ожидать повышение цены еще до 15%, считает она.