Новая техника появилась в противопожарной службе Ростовской области

Обновление пожарной техники произошло по программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций». Были вручены ключи от восьми автоцистерн с емкостью шесть тысяч литров на базе автомобилей «Урал». По словам заместителя донского губернатора Сергея Бодрякова, ранее также было закуплено восемь аналогичных машин. Всего из областного бюджета на эти цели было потрачено 120 миллионов рублей.