Новая техника появилась в противопожарной службе Ростовской области

В Аксайском районе, в поселке Рассвет, пожарным частям областной противопожарной службы вручили новую автомобильную технику. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
Обновление пожарной техники произошло по программе «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Ростовской области от чрезвычайных ситуаций». Были вручены ключи от восьми автоцистерн с емкостью шесть тысяч литров на базе автомобилей «Урал». По словам заместителя донского губернатора Сергея Бодрякова, ранее также было закуплено восемь аналогичных машин. Всего из областного бюджета на эти цели было потрачено 120 миллионов рублей.
— Новая техника соответствует самым современным требованиям и стандартам безопасности, и я уверен, что она станет отличным подспорьем в борьбе с огненной стихией, — отметил Сергей Бодряков.
Новая техника была передана пожарным частям Азовского, Аксайского, Багаевского, Заветинского, Морозовского, Константиновского, Мясниковского и Матвеево-Курганского районов.