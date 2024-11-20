МИД сообщил, что две пропавшие в горах Турции белоруски найдены

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, как передает БелТА, о том, что поисковая операция в горах Турции завершена. Напомним, две сестры из Беларуси пропали в горах Турции, девушки отправились в поход к месту Едыгель в горах Аладаглар 16 ноября 2024 года и перестали выходить на связь.