МИД сообщил, что две пропавшие в горах Турции белоруски найдены

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, как передает БелТА, о том, что поисковая операция в горах Турции завершена. Напомним, две сестры из Беларуси пропали в горах Турции, девушки отправились в поход к месту Едыгель в горах Аладаглар 16 ноября 2024 года и перестали выходить на связь.
«Двух гражданок Беларуси, не выходивших на связь несколько дней, нашли в горах со стороны Кайсери поисково-спасательные группы Турции. Посол Беларуси Виктор Рыбак на связи с губернатором региона», — сообщили, как информирует названный источник, внешнеполитическое ведомство Беларуси.
Ранее мы писали о том, что глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой сказал, сколько белорусов ежегодно уезжает из глубинки (тут про это).