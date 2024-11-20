Препарат на основе микроРНК против рака прошел доклинические исследования

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Уникальный препарат «Мирна-3» на основе микроРНК, который может применяться при лечении онкологических заболеваний, прошел доклинические испытания. Разработка ведется в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ), рассказала проректор по научной работе и последипломной подготовке вуза Ольга Федорова в медиацентре ТАСС.
«Нужно сказать, что в настоящее время открыта целая эра — создание генно-терапевтических препаратов на основе микроРНК, и по сути недавно была присуждена Нобелевская премия, которая продемонстрировала, что в мире признаны именно такие работы. Университет в настоящее время завершил доклинические исследования по разработке препарата на основе микроРНК, и это абсолютно инновационный уникальный препарат, который не имеет аналогов в своем классе, направлен на лечение очень сложных онкологических заболеваний», — сказала Федорова.
В пресс-службе вуза пояснили ТАСС, что в СибГМУ разработали генотерапевтический препарат «Мирна-3» — уникальное инновационное лекарственное средство, открывающее новые подходы в разработке лекарств на основе микроРНК, предназначенное для применения в терапии опухолей, предотвращающее переход микрометастазов в макрометастазы. Данный проект реализован в рамках гранта федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы благодаря объединению компетенций участников консорциума научных и научно-образовательных организаций, среди которых — ТГУ, Томский НИМЦ, БГМУ.
В 2024 году Нобелевская премия в области физиологии и медицины была присуждена ученым Виктору Амбросу и Гари Равкину за открытие молекул микроРНК, регулирующих активность генов. Об этом объявил Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма. Ученые стали лауреатами премии за «открытие молекул микроРНК и их роли в посттранскрипционной регуляции действия гена», говорится в мотивировочной части решения комитета.
Исследование ведется при поддержке программы «Приоритет-2030».