Препарат на основе микроРНК против рака прошел доклинические исследования

«Нужно сказать, что в настоящее время открыта целая эра — создание генно-терапевтических препаратов на основе микроРНК, и по сути недавно была присуждена Нобелевская премия, которая продемонстрировала, что в мире признаны именно такие работы. Университет в настоящее время завершил доклинические исследования по разработке препарата на основе микроРНК, и это абсолютно инновационный уникальный препарат, который не имеет аналогов в своем классе, направлен на лечение очень сложных онкологических заболеваний», — сказала Федорова.