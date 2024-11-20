Из-за перевернувшегося автобуса с 16 пассажирами в Башкирии возбудили «уголовку»

В Благовещенском районе Башкирии по факту ДТП с участием пассажирского автобуса завели дело. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Авария произошла около восьми часов утра на 34-м километре трассы Уфа-Янаул. По данным дорожной полиции, 34-летний водитель «Паз Вектор» ехал в сторону Благовещенска и не справился с управлением во время обгона. После выезда на встречную полсоу автобус занесло — и он опрокинулся в кювет.
Всего в машине находилось 16 пассажиров, двое из них — женщины — получили травмы. Обеих доставили в больницу. Врачи осмотрели остальных людей. По предварительным данным, серьезных травм у них не диагностировали.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Организован комплекс следственных действий и экспертиз, который должен определить причины происшествия, техническое состояние автобуса и степень тяжести причиненного вреда здоровью пассажирам.
— По результатам расследования действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам безопасности, — сообщает СК.
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