DJ Snake заявил, что Тейлор Свифт появится в следующем альбоме Кендрика Ламара

Если коллаборация действительно состоится, то она может вновь разжечь печально известную вражду между Ламаром и Дрейком, которая достигла апогея в начале этого года. Дело в том, что весной рэперы активно выпускали диссы друг на друга. Тогда Дрейк попытался оскорбить Ламара за то, что тот расширяет свою аудиторию за счет фитов с крупными артистами, включая Тейлор Свифт. Всю информацию о бифе мы собрали в отдельный материал.