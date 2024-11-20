DJ Snake заявил, что Тейлор Свифт появится в следующем альбоме Кендрика Ламара

Французский музыкант DJ Snake утверждает, что рэпер Кендрик Ламар планирует сотрудничество с поп-певицей Тейлор Свифт в рамках своего следующего лонгплея. Однако сами музыканты эту информацию пока еще не подтвердили.
До этого Кендрик Ламар уже участвовал в создании ремикса на трек Тейлор Свифт Bad Blood (2014).
Если коллаборация действительно состоится, то она может вновь разжечь печально известную вражду между Ламаром и Дрейком, которая достигла апогея в начале этого года. Дело в том, что весной рэперы активно выпускали диссы друг на друга. Тогда Дрейк попытался оскорбить Ламара за то, что тот расширяет свою аудиторию за счет фитов с крупными артистами, включая Тейлор Свифт. Всю информацию о бифе мы собрали в отдельный материал.
Последний альбом Ламара Mr. Morale & The Big Steppers увидел свет в 2022 году. Однако не так давно певица SZA намекнула, что рэпер готовит новый лонгплей, пишет NME.
Ранее стало известно, что Кендрик получил семь номинаций на премию «Грэмми», среди которых оказались «Запись года» и «Песня года».