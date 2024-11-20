Что такое аромантичность и чем аромантики отличаются от асексуалов

Аромантичные люди могут никогда не испытывать желания быть в романтических отношениях или же чувствовать это влечение крайне редко и в необычных ситуациях. Это отсутствие интереса к романтике иногда сопровождается непониманием, почему для других романтические отношения так важны. В их жизни центральное место часто занимают дружба и платоническая близость, а крепкие дружеские и семейные связи могут приносить им глубокое удовлетворение. Для аромантиков эти отношения могут быть столь же значимы, как романтические для других, но их эмоциональная близость строится без романтического подтекста.