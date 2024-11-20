В Ростове после обновления открылась модельная библиотека

В донской столице после обновления открылась Центральная городская библиотека имени Горького. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
В прошлом году в библиотеке провели капитальный ремонт за счет средств местного бюджета. А в этом году библиотеку превратили в современное пространство, сделав ее модельной. Это было сделано в рамках регионального конкурса на создание модельных муниципальных библиотек.
Кстати, в библиотеке Горького хранятся редкие книги с тысячей экземпляров старопечатных изданий конца XIX века.
— Это книги произведений выдающихся общественных деятелей, учёных и писателей. Всего же в библиотеке собрано более 200 тысяч экземпляров различных изданий, — говорится в сообщении.