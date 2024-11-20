«Нашли нишу в горах и оттуда подавали знаки с помощью фонарика». Посол Беларуси в Турции рассказал подробности о спасении в Турции двух белорусок

— Все нормально. Их состояние удовлетворительное. Более того, они готовы выехать в Анкару. Но мы их не торопим с выездом, потому что все-таки нужно прийти в себя. Хотя чувствуют они себя превосходно. Радостный голос, жизнеутверждающий, — сообщил белорусский дипломат.