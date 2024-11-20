«Нашли нишу в горах и оттуда подавали знаки с помощью фонарика». Посол Беларуси в Турции рассказал подробности о спасении в Турции двух белорусок

Посол Беларуси в Турции Виктор Рыбак рассказал подробности о спасении в Турции двух белорусок. Напомним, они пропали 16 ноября в турецких горах, но вечером в среду, 20 ноября 2024 года пришла хорошая новость: гражданки Беларуси найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Виктор Рыбак сообщил, как передает БелТА, что белоруски все две ночи, на протяжении которых проводилась розыскная операция, провели в горах. Белоруски не утратили самообладания и не поддались потенциально возможной панике.
— Они нашли нишу в горах и оттуда подавали знаки с помощью фонарика. Дроны, которые летали, каким-то образом их не видели, — сообщил представитель дипмиссии Беларуси в Турции.
Сейчас с белорусками все относительно благополучно.
— Все нормально. Их состояние удовлетворительное. Более того, они готовы выехать в Анкару. Но мы их не торопим с выездом, потому что все-таки нужно прийти в себя. Хотя чувствуют они себя превосходно. Радостный голос, жизнеутверждающий, — сообщил белорусский дипломат.
Ранее мы писали о том, что правительство Беларуси приняло решение об увеличении величины базовой величины в Беларуси с 1 января 2025 года (насколько увеличится размер ставки — про это вот тут в деталях и подробностях).