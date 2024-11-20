Бастрыкин затребовал доложить о стихийной свалке в Ростове около озера

Доклад о ходе расследования стихийной свалки около Цыганского озера в Ростове затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
В Советском районе города, вблизи Цыганского озера, образовалась несанкционированная свалка. Неизвестные свозили туда строительный мусор, промышленные и бытовые отходы. Все это загрязняло окружающую среду.
Было возбуждено уголовное дело. И началось расследование.
— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ростовской области доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнили в ведомстве.