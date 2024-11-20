Бастрыкин затребовал доложить о стихийной свалке в Ростове около озера

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Ростовской области доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнили в ведомстве.