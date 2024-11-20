Строящееся общежитие БФУ начали остеклять

В здании общежития № 1 БФУ имени Канта, которое сейчас возводят на территории кампуса «Кантиана» в Калининграде, приступили к работам по остеклению. Кроме того, производится устройство кровли, а также оборудование внутренних инженерных коммуникаций.
Как известно, само строительство началось в конце 2022 года. Площадь объекта составит более 33 тысяч квадратных метров, общага рассчитана на 1 600 постояльцев. К их услугам будут коворкинги, фудкорт и рекреационные зоны. Сообщается также, что помимо жилья запланированы административные и вспомогательные помещения, которые полностью оборудуют для маломобильных групп населения.
Сдать в эксплуатацию здание предполагают уже в следующем году.