Эксперт Львович спрогнозировал выход ИИ на экспертный уровень в образовании

«У нас в вузе пока нет планов и даже мыслей “привязать” процесс обучения к ИИ и массово внедрить его в процесс передачи знаний. Системы ИИ сейчас успешно нами применяются в качестве ассистентов для решения рутинных задач, однако если мы попытаемся внедрить его в учебный процесс, произойдет нечто подобное, что случилось с дистанционным обучением во время пандемии. Прошло уже четыре года, а мы до сих пор ощущаем на себя последствия этой просадки в качестве обучения первокурсников», — добавил ученый.