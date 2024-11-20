Эксперт Львович спрогнозировал выход ИИ на экспертный уровень в образовании

ДОЛГОПРУДНЫЙ /Московская область/, 20 ноября. /ТАСС/. Существующие большие языковые модели и прочие системы ИИ не способны самостоятельно принимать решения в области образования, так как они не обладают достаточной для этого экспертизой — на этот уровень они выйдут не раньше, чем через 15−20 лет. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Физтех-школы радиотехники и компьютерных технологий (ФРКТ) Яков Львович.
«Наша базовая позиция в использовании ИИ при решении образовательных задач заключается в том, что подобные системы нельзя применять в отрыве от человека-эксперта. Возможно, что в горизонте 15−20 лет мы сможем обучить систему искусственного интеллекта таким образом, что она выйдет на экспертный уровень, однако здесь есть риск, что такие системы станут умнее нас и начнут во многих областях замещать человека», — пояснил Львович.
На этой неделе в МФТИ проходит VI Международная конференция «Человек и ИИ: взаимодействие для достижения синергии». В ее преддверии Львович и другие ведущие российские специалисты в области преподавания, науки и искусственного интеллекта провели стратегическую сессию, в рамках которой эксперты попытались при помощи больших языковых моделей и при помощи исключительно человеческих когнитивных ресурсов сформулировать прогнозы и предложения по дальнейшему использованию ИИ в образовании.
Как отметил в рамках этой дискуссии Львович, сейчас системы ИИ, в том числе и большие языковые модели, активно используются в работе российских и зарубежных университетов для решения большого числа административных задач, требующих исполнения большого объема рутинной работы. Также некоторые преподаватели используют их для составления тестовых заданий на базе конспектов лекций, а также для исполнения других ассистентских функций.
«У нас в вузе пока нет планов и даже мыслей “привязать” процесс обучения к ИИ и массово внедрить его в процесс передачи знаний. Системы ИИ сейчас успешно нами применяются в качестве ассистентов для решения рутинных задач, однако если мы попытаемся внедрить его в учебный процесс, произойдет нечто подобное, что случилось с дистанционным обучением во время пандемии. Прошло уже четыре года, а мы до сих пор ощущаем на себя последствия этой просадки в качестве обучения первокурсников», — добавил ученый.
Львович также подчеркнул, что пока системы ИИ не должны использоваться без надзора со стороны человека-эксперта в тех областях науки и технологий и при принятии тех решений, которые затрагивают судьбу и жизнь других людей. Поэтому пока ИИ должен оставаться на роли помощника, а не центрального элемента, на который опирается весь процесс передачи знаний между преподавателями и студентами, подытожил эксперт.