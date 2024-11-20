Уфимские врачи рассказали, как прожить долгую и здоровую жизнь

Врачи Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, как прожить долгую и здоровую жизнь. Специалисты назвали десять советов.
1) Избавиться от жира на талии и наращивать массу мышц.
2) Есть больше овощей и фруктов (не менее 400 грамм в день).
3) Употреблять продукты с содержанием белка (творог, мясо, рыба, молоко, яйца, птица) в каждый прием пищи.
4) Начать употреблять полезные жиры — орехи, семечки и нерафинированное растительное масло.
5) Есть продукты, богатые Омега-3, — например, рыбу.
6) Регулярно восполнять запас витамина Е. Например, употребляя орехи.
7) Контролировать уровень витамина D в организме.
8) Меньше употреблять продукты белого цвета — белый рис, муку и изделия из нее, манку, выпечку, сахар и т.д.
9) Больше двигаться и не проводить жизнь в трех креслах (офисном, автомобильном и домашнем).
10) Стараться поддерживать позитивные социальные связи.
Врачи утверждают, что факторами, влияющими на процесс старения, являются ультрафиолетовое воздействие, образ жизни, сопутствующие заболевания, наследственность, вредные привычки и стрессы. А факторами, способствующие здоровому долголетию, — рациональное питание, отказ от вредных привычек, оптимальное сочетание работы и отдыха, умение снимать стресс, двигательная активность.
Предотвратить преждевременное старение можно, если:
— соблюдать правила здорового образа жизни в отношении питания, физической активности, режима труда и отдыха;
— время от времени проходить профилактические осмотры у врачей;
— стараться сохранять позитивное отношение к жизни, оптимизм и юмор;
— больше общаться со своими единомышленниками и молодежью.
— найти интересную творческую работу.
— Все люди стареют, но уровень здоровья, длительность и качество жизни могут варьироваться. Благодаря здоровому образу жизни и осознанному подходу к своему здоровью, мы можем сделать старение гармоничным и наслаждаться жизнью на протяжении долгого времени, — утверждают в уфимском госпитале ветеранов войн.
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