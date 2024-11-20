Уфимские врачи рассказали, как прожить долгую и здоровую жизнь

— Все люди стареют, но уровень здоровья, длительность и качество жизни могут варьироваться. Благодаря здоровому образу жизни и осознанному подходу к своему здоровью, мы можем сделать старение гармоничным и наслаждаться жизнью на протяжении долгого времени, — утверждают в уфимском госпитале ветеранов войн.