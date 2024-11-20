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На Дону ужесточат контроль за мигрантами

В Ростовской области ежемесячно будут проводиться проверки миграционного потока.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области власти планируют усилить контроль за мигрантами. Об этом говорится в протоколе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ростовской области.

В протоколе говорится, что на Дону планируют ежемесячно проводить проверки миграционного контроля. Это необходимо, чтобы бороться с нелегалами, а также чтобы не допустить образования этнических анклавов. Также в регионе будут разрешать конфликты, участники которых будут принадлежать к разным конфессиям.

Кроме этого, на Дону планируют запретить принимать мигрантов на работу в сферах, которые наиболее подвержены экстремистским угрозам. Речь идет о курьерских доставках, такси, общественном транспорте, торговле и общепите.