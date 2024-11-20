СибГМУ планирует вывести на рынок импортозамещающий антикоагулянт в 2025 году

«Сейчас у нас (в Центре внедрения технологий СибГМУ — прим. ТАСС) в портфеле более 10 препаратов, ряд из них — импортозамещающие. В этом году заканчиваем разработку очень важного для отечественного здравоохранения антикоагулянтного препарата на основе низкомолекулярных гепаринов. Спрос на него в COVID вырос в 40 раз, был дефицит. Ожидаем, что в 2025 году этот препарат уже появится на рынке», — сказал Гурьев.