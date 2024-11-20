СибГМУ планирует вывести на рынок импортозамещающий антикоагулянт в 2025 году

ТОМСК, 20 ноября. /ТАСС/. Центр внедрения технологий Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разрабатывает 10 лекарственных препаратов. Вуз планирует в 2025 году вывести на рынок импортозамещающий антикоагулянт, спрос на который во время пандемии вырос в 40 раз, сообщил руководитель центра Артем Гурьев в медиацентре ТАСС.
«Сейчас у нас (в Центре внедрения технологий СибГМУ — прим. ТАСС) в портфеле более 10 препаратов, ряд из них — импортозамещающие. В этом году заканчиваем разработку очень важного для отечественного здравоохранения антикоагулянтного препарата на основе низкомолекулярных гепаринов. Спрос на него в COVID вырос в 40 раз, был дефицит. Ожидаем, что в 2025 году этот препарат уже появится на рынке», — сказал Гурьев.
По его словам, под импортозамещением препарата имеются в виду не только технологии производства таблеток или ампул, но и активного действующего вещества. Эти разработки центр ведет в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами и в основном по их заказу.
Также центр ведет разработку и оригинальных лекарственных препаратов. Три из них уже вышли на клинические испытания. Это препарат, предназначенный для выведения холестерина из организма. Предполагается, что он будет востребован у пациентов с умеренными отклонениями показателей холестеринового обмена и выйдет на рынок в 2027—2028 годах.
«Также в работе на доклинических стадиях инновационные препараты. Например, препарат, повышающий регенерацию костной ткани. Он может быть востребован в стоматологии. Также это препарат нового поколения на основе ультранизкомолекулярных гепаринов — это антикоагулянтный препарат с очень хорошим профилем безопасности», — сказал Гурьев.
Исследования выполняются в том числе в рамках программы «Приоритет-2030».