Звезда «Кортика» и глава «Мосфильмовской ОПГ» Шевкуненко родился 65 лет назад

Выйдя на свободу в 1988 году, бывший актер попытался вернуться к нормальной жизни. В Москве преступник-рецидивист жить уже не мог — поселился у родственников в Смоленске. Больше года он лечился от туберкулеза, а в 1989 году женился на девушке Елене. Правда, уже в декабре того же года он снова сел — за хранение оружия. Как писали «Аргументы и факты», на пистолете, который нашли у него в доме при обыске, не было даже отпечатков пальцев Шевкуненко.