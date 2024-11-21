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Многоэтажки на западе Краснодара останутся без тепла

Батареи в домах остынут 21 ноября.

21 ноября произойдет временное отключение теплоснабжения на западе Краснодара из-за плановых работ на котельной «РОК-1», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) МЦУ Краснодара.

В связи с ремонтом на котельной по адресу проезд Мирный, дом 6, и на магистральных тепловых сетях с 8.00 временно прекратят теплоснабжение в Юбилейном микрорайоне, а также на улицах Академика Лукьяненко и Красных Партизан.

Возобновление подачи теплоносителя запланировали на 20.00 (21 ноября).

Продолжительность отключения составит не менее 12 часов.

ЖКХ