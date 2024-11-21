Многоэтажки на западе Краснодара останутся без тепла

В связи с ремонтом на котельной по адресу проезд Мирный, дом 6, и на магистральных тепловых сетях с 8.00 временно прекратят теплоснабжение в Юбилейном микрорайоне, а также на улицах Академика Лукьяненко и Красных Партизан.