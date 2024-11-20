7,6 миллиардов рублей выделят на общественный транспорт на Дону

Речь зашла и об улучшении общественного транспорта в Ростовской области. На эти цели будет выделено 7,6 миллиардов рублей. На встрече также обсудили ситуацию с перевозками между муниципальными образованиями. И затронули тему с вывозом и утилизацией отходов.