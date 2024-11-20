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7,6 миллиардов рублей выделят на общественный транспорт на Дону

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко провела встречу с Юрием Слюсарем.

Источник: Комсомольская правда

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко встретилась с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. На встрече они обсудили развитие региона. Об этом Виктория Абрамченко рассказала в своем телеграм-канале.

Речь зашла и об улучшении общественного транспорта в Ростовской области. На эти цели будет выделено 7,6 миллиардов рублей. На встрече также обсудили ситуацию с перевозками между муниципальными образованиями. И затронули тему с вывозом и утилизацией отходов.

— В рамках рассмотрения законопроекта о бюджете на 2025−2027 годы приняты решения, которые позволят направить более пяти миллиардов рублей на развитие инфраструктуры региона. Сейчас крайне важно обеспечить целевое и эффективное использование этих средств, — отметила Виктория Абрамченко.