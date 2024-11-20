Никаких денег не получала: учительницу в школе в Башкирии почти месяц не хотели оформлять на работу

Со второго по 23 сентября этого года женщина работала учителем начальных классов и классным руководителем в школе в селе Тучубаево. Трудовой договор она не оформляла. Кроме того, ее не направили на медицинский осмотр, и ей пришлось пройти его за свои деньги. Зарплату педагог тоже не получила.