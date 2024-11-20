В Национальном центре «Россия» состоялся премьерный показ фильма «Родительская боль». Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе центра.
В публикации уточняется, что документальный фильм снят на основе материалов Парламентской комиссии по расследованию преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима.
Заместитель председателя Госдумы РФ и сопредседатель Парламентской комиссии Анна Кузнецова сообщила, что в этом году отмечается 65 лет Декларации о правах ребенка и 35 лет Конвенции ООН о правах ребенка. Она добавила, что все те, кто отслеживает соблюдение этих прав на международной площадке «должны расписаться в собственной беспомощности».
«Родители погибших детей в один голос рассказывали нам о попытках добиться правды, но им буквально в лицо говорили, что они сами виноваты. Поэтому наша миссия — сказать словами тех, кого не слышали, о том, что происходило на самом деле», — отметила Кузнецова.
Документальный фильм «Родительская боль» является трагической историей семей, в которых дети погибли или пострадали в результате военных действий. Этот спецпроект создан для того, чтобы общественность обратила внимание на проблему защиты прав детей, которые стали жертвами преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По словам депутата Государственной Думы Российской Федерации, журналиста и автора фильма Марины Ким, «Родительскую боль» снимать было очень тяжело, но съемочная команда находила в себе силы, чтобы продолжить съемки, так как об этой проблеме говорить необходимо. Он назвала самым страшным преступлением равнодушие к тому, что происходит там.
Актриса, общественный деятель Яна Поплавская выразила желание, чтобы этот фильм показывали на федеральных каналах, чтобы люди понимали, что происходит на самом деле.
«Самое главное, что работа нашей Комиссия не останавливается. После нашей победы мы обязательно добьемся, чтобы все преступники были наказаны», — заявила депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Парламентской комиссии Яна Лантратова.
Ранее, 2 ноября, сообщалось, что солдаты ВСУ эвакуировали детей из Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) «под дулом автомата». Житель освобожденного города по имени Станислав отметил, что сотрудники украинской полиции узнавали данные о детях через школы. Военные ВСУ приходили к ним домой, насильно забирали несовершеннолетних, угрожая им оружием.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.