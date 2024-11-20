В Национальном центре «Россия» состоялась премьера фильма «Родительская боль»

«Родители погибших детей в один голос рассказывали нам о попытках добиться правды, но им буквально в лицо говорили, что они сами виноваты. Поэтому наша миссия — сказать словами тех, кого не слышали, о том, что происходило на самом деле», — отметила Кузнецова.