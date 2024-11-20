Эндокринолог Мария Калошина напомнила дончанам о пользе каш из цельных злаков

Дончанам рассказали, какие каши принесут организму больше пользы. Об этом в интервью News.ru рассказала эндокринолог Мария Калошина.
По словам врача, ростовчанам стоит присмотреться к овсяной или пшенной кашам. Так как они считаются одними из самых полезных. Что касается риса, то лучше выбирать бурые сорта, которые не прошли шлифовку.
— Отдавайте предпочтение вариантам из цельных злаков — овсянке, пшену, амаранту и зеленой гречке, — добавила эндокринолог.
А еще она посоветовала присмотреться к новым видам круп. Речь идет о киноа, кускусе и булгуре. Такое разнообразие, по словам Марии Калошиной, поможет дать организму больше полезных микроэлементов.
Также врач напомнила, что если готовить кашу на молоке, блюдо станет более калорийным, чем то, которое будет на воде.