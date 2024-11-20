Салаватские урологи помогли женщине, у которой начала отказывать единственная почка

В Башкирии урологи городской больницы Салавата спасли 40-летнюю женщину с одной почкой. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Женщина долго страдала от болей в пояснице. В 2004 году ей удалили правую почку из-за образовавшихся в ней камней, а в 2022-ом прошла операция на левой. Недавно у пациентки снова появились сильные боли и проблемы с мочеиспусканием, и ее экстренно госпитализировали.
Специалисты обнаружили камни в единственной левой почке, а также острое повреждение органа. Жизни пациентки угрожала серьезная опасность, срочно требовалась операция, поскольку мог развиться острый гнойный пиелонефрит или абсцесс почки.
Врачи провели эндоскопическую операцию без разрезов, удалив камни и установив стент. На четвертые сутки женщину выписали, сейчас она наблюдается в своей поликлинике.
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