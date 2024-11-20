Салаватские урологи помогли женщине, у которой начала отказывать единственная почка

Женщина долго страдала от болей в пояснице. В 2004 году ей удалили правую почку из-за образовавшихся в ней камней, а в 2022-ом прошла операция на левой. Недавно у пациентки снова появились сильные боли и проблемы с мочеиспусканием, и ее экстренно госпитализировали.